İşsiz şampiyon!

2013’te dünya şampiyonu, Avrupa Halter Şampiyonası’nda da Avrupa 3’üncüsü olan Milli Halterci Muammer Şahin, evinin geçimini sağlamak için iş arıyor.

2013 yılında Peru’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında dünya şampiyonu, 3 gün önce Gürcistan’ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Avrupa 3’üncüsü olan milli halterci Muammer Şahin, döndüğü memleketinde iş aramaya başladı.

2013 yılında Peru’da gerçekleştirilen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında dünya şampiyonu, 3 gün önce Gürcistan’ın Batum şehrinde yapılan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 112 kg ile gümüş madalya, silkmede 135 kg ile bronz madalya kazanarak, toplamda 247 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazanarak 3’üncüsü olan milli halterci Muammer Şahin, memleketi Kayseri’de antrenmanlarını sürdürüyor. Haftanın belirli saatlerinde Ferdi Sporlar Merkezi’ne gelen antrenmanlarını sürdüren evli ve 1 çocuk babası 25 yaşındaki Şahin, işsiz olduğunu ve evinin geçimini sürdürmek için iş aradığını söyledi.

İHA’ya konuşan Milli Halterci Muammer Şahin, 9 yıldır halterle uğraştığını, maddi ve manevi sıkıntılar yaşadığını söyledi. Şahin, “Ben bu spora 2009 yılında başladım. Spora ilk başladığımda maddi ve manevi birçok zorluk çektim. 2013 yılında dünya şampiyonu olduğumda, imkansızlıklara rağmen şampiyon oldum. Yılmadık, pes etmedik ve spora devam ettik. Hep umut biriktirdik. 12 senedir çok zorluklarla karşılaştım. Milli sporcuyum ama üniversite okumadığımdan dolayı işsizim ve iş arıyorum. Yarışmadan sonra ‘Bundan sonraki hedefleriniz nedir?’ diye bana bir soru sordular. ‘Sigortalı bir iş bulup çalışmak’ dedim. Halen de iş arıyorum. Çalışmam gerekiyor, çünkü bakmam gereken bir ailem var. 1.5 yaşında çocuğum var. Şuana kadar da hiçbir sponsorla çalışmadık. Kayseri’de bu imkanı bulamadık. Kulüp olarak da durumlar zaten göz önündeydi” ifadelerini kullandı.

Şampiyonada ev kirasını düşündüm

Şahin, “Yarışmanın atmosferi çok iyiydi. 7 aydır bu yarışmaya hazırlanıyorum ve 4 aydır da eşimi ve çocuğumu görmüyorum. Kayseri’ye gelemedim. Piste çıkarken elektrik, su faturası, ev kirası ve çocuğumun bezini düşündüm. Bunları düşünüp yarışmaya çıktım” dedi.

İHA