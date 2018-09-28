Issam Chebake: "Hayatın zorluklarını biliyorum, ona göre oynuyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Issam Chebake, her futbolcu gibi kendisinin hayalinin de Fas Milli Takımı’nda forma giymek olduğunu söyledi.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor’un en istikrarlı oyuncularından olan ve forma giydiği 29 maçın tamamına ilk 11’de çıkan Chebake, bu sezon 6 karşılaşmanın 5’inde görev yaptı. Deneyimli futbolcu, bu sezon toplam 281 dakika sahada ter dökerken, bir kırmızı ve iki sarı kart gördü.

Takımının durumunu, performansını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendiren Chebake, sezona iyi başladıklarını belirtti.

Faslı oyuncu, geçen sezondan iyi olacaklarına inandıklarını ve bunu kanıtladıklarını kaydederek, 6 maçta 10 puan toplamanın kendileri açısından da moral kaynağı olduğunu anlattı.

Chebake, "Biliyorsunuz son maçta bir sakatlık yaşamıştım. Ondan dolayı da kampa biraz geç katıldım. Arkasından gelen 2-3 tane ufak problem vardı. Çok şükür hepsini atlattım. Şu an önümüzdeki maçlarda başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum." diye konuştu.

Her futbolcunun bir önceki sezondan daha iyi oynamak isteyeceğini dile getiren Chebake, kendisinin de bunun için mücadele ettiğini anlattı.

Çok çalıştığını dile getiren Chebake, "Milli takım, kulüp performansından sonra bir bonus olarak gelir bana. Her futbolcunun hayalidir milli takım da oynamak. Hak etmek için daha çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Nereden, nasıl geldiğinizi biliyorsunuz"

Chebake, Fransa’da futbolcu olabilmek için altyapıya, futbol akademilerine erken girişin çok önemli olduğunu belirtti.

Kendisinin bunu başaramadığını, farklı işlerde de çalıştığını ancak futbola olan tutkusunun hiç kaybolmadığını anlatan Chebake, şöyle konuştu:

"Futbol akademilerine giriş sağlamak kolay değil. Ben o kapıdan giremedim ama arkasından çok çalıştım. Şimdi girdikten sonrada şöyle bir avantajınız oluyor. Nereden, nasıl geldiğinizi çok iyi biliyorsunuz, nasıl bir hayatınızın olacağını çok iyi biliyorsunuz ve bu da sizi daha çok mental olarak kuvvetli yapıyor. Onun için ben bu ikinci kapıdan girdiğim için avantajlı olduğumu düşünüyorum. Hayatın zorluklarını biliyorum ve sahaya çıktığım zaman ona göre oynuyorum."

"Türkiye ligini çok beğeniyorum"

Spor Toto Süper Lig’in göründüğü kadar kolay olmadığına değinen Chebake, "Çok büyük yıldızların, özellikle forvet oyuncularının geldiği bol gollü geçen bir lig. Fransa ligine göre kıyaslamak doğru olmaz çünkü ikisi de çok farklı. Bu ligin aslında şöyle bir özelliği daha var, seyirci bakımından Avrupa’nın en iyi liglerinden birisi. Atmosfer, seyirci futbola güzellik katıyor. Onun için Türkiye ligini ben çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Chebake, geçen sene puan alamadıkları takımlardan olan Medipol Başakşehir ile 1 Ekim Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu yıl daha istekli ve disiplinli bir oyunla, kente en kötü beraberlikle dönmek istediklerini sözlerine ekledi.﻿﻿

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN