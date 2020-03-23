İsrail'de yeni tip Corona virüs vaka sayısı 1238'e çıktı

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1238'e ulaştığını duyurdu.

23 Mart 2020, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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İsrail'de yeni tip Corona virüs vaka sayısı 1238'e çıktı

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, kapalı ve açık alanlarda 10 kişiyi aşan katılımlı toplantı ve etkinlikler yasaklanmıştı.

Ayrıca, market, eczane, benzin istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart’tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle, İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

Batı Kudüs'te 20 Mart'ta 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kaydedilmişti.

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