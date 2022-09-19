Maccabi Tel Aviv'in golcü oyuncusu Eran Zahavi, bu sezon göstermiş olduğu performansından dolayı İsrail Milli takımına çağrıldı. Fakat sürpriz bir kararla İsrail'in Arnavutluk ve Malta ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadı.

Mustafa Taha'nın haberine göre; Sportif Direktör Yossi Benayoun ve Teknik Direktör Alon Hazan, Zahavi'nin otel odasını başka biriyle paylaşmak istemediği için kadroya alınmadığını açıkladı.

Fenerbahçe sözleri

2020- 2021 sezonunda Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen ve daha sonra PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, PSV'ye transfer sonrası yaşananlarla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." ifadelerini kullanmıştı.

Soygun yaşadı

20/21 sezonunda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Eran Zahavi'nin evine deplasmandayken kargocu kılığına giren soyguncular yıldız futbolcunun eşi ve çocuklarını rehin almış, oyuncunun ailesi olayda yara almamıştı. İsrailli golcü yaklaşık 7 ay sonra bir kez daha hırsızlık vakasıyla karşı karşıya kalmıştı. Eran Zahavi'nin aynı evi bir kez soyulmuştu. Hırsızların eve girdiği anlarda aile bireylerinden kimse olmadığı öğrenilmişti.

Bol gollü kariyer

Kariyerinde; Hapoel Tel Aviv, Ramat haSharon, Palermo, Guangzhou City, PSV Eindhoven ve Maccabi Tel Aviv formalarını giyen 35 yaşındaki santrfor, kariyeri boyunca 515 maça çıktı. Bu süreçte 301 kez rakip kaleyi sarstı ve takım arkadaşlarına 89 defa gol pası verdi. İsrailli milli futbolcunun şu anki piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro olarak gösteriliyor.