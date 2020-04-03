Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Corona virüs teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 71 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 173 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 30'a çıktığı aktarıldı. Hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 357 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.



