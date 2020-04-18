İsrail'de Corona virüs vaka sayısı 13 bini aştı

İsrail'de yeni tip Corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 13 bin 107'e ulaşırken, can kaybı 158'e çıktı.

18 Nisan 2020, Cumartesi 13:30 Son Güncelleme:
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İsrail'de Corona virüs vaka sayısı 13 bini aştı

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Corona virüs teşhisi konulan 7 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Corona virüs kaynaklı can kaybı 158'e ulaşırken, 125 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 13 bin 107'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 167'sinin durumunun ağır olduğu, 3 bin 247 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Corona virüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine de yasak getirmişti.

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