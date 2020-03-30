İsrail'de Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İsrail'de Corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

30 Mart 2020, Pazartesi 14:52 Son Güncelleme:
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İsrail'de Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

İsrail'de Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 58 yaşındaki bir erkek hastanın daha yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Kovid-19 nedeniyle Tel Aviv yakındaki bir hastanede tedavi altında bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin ardından bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 16'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 347'ye ulaştığını duyurmuş, virüs kaynaklı ilk ölüm 20 Mart'ta kayıtlara geçmişti.

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