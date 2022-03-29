Israel Gonzalez: Fenerbahçe geniş kadrosuyla çok iyi bir takım

Turkish Airlines EuroLeague'de 21. hafta erteleme maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. ALBA Berlin'in başantrenörü Israel Gonzalez, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takımla karşılaşacaklarını belirten Gonzalez, "Fenerbahçe, geniş kadroya sahip çok iyi bir takım. Geçiş hücumlarında etkililer ve fiziksel olarak çok güçlüler. Maalesef biz de şu anda zor durumdayız. Eksiklerimiz var. İki günde bir oynamamız gereken durumda çok önemli oyunculardan yoksunuz" dedi.