Ispartalı Milli Halterciler Fatma Gül Çevik ile Medine Saime Balaban, Ankara’daki U-15 Milli Takım Kampı'na davet edildi. Fatma Gül Çevik ve Medine Saime Balaban, U-15 Milli Takım Kampında başkentteki kampta güç depolayacak. 1 Ekim’de başlayan kampta milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapacak. Halter U-15 Avrupa Şampiyonası İsrail Eliat’ta 4-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Milli Halterciler Fatma Gül Çevik’in Antrenörü Gamze Şen ise Antalya’daki U-17 Milli Takım Kampına davet edildi.

Halter Antrenörü Gamze Şen, “Sporcumdan ayrı bir kamp dönemi geçiriyorum. Fatma Gül Ankara’da, ben ise Antalya’daki Milli Takım Kampı'nda olacağız. Allah izin verirse, İsrail Eliat’ta yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz” dedi.

Medine Saime Balaban’ın Antrenörü Ali Avcı ise sporcusunun iyi bir hazırlık döneminin ardından şampiyonalarda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını dile getirdi.

İHA