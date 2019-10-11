Taramalarda yetenekli görülen öğrenciler, hem eğitimlerini hem de spor hayatlarını İslamköy Yatılı Bölge Okulu’nda sürdürecekler. Güreş Isparta İl Temsilcisi Ömer Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörleri Remzi Kurt, Fatih Ziftçi ve Osman Uysal ile birlikte geleceğin sporcularını yetiştirmek için kolları sıvadı. Güreş İl Temsilcisi Tetik yaptığı açıklamada, “Isparta’mız başta olmak üzere, 12 ilçede güreşte yetenekli gençleri keşfetmek için bir çalışma yaptık. Antrenör arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güreşte geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.