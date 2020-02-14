Isparta basketbolda bölge şampiyonu

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor Takımı, U-14 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası'nda İzmir Ege Mega Spor'u 80-43 yenerek bölge şampiyonu oldu ve Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası, Isparta 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi. U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'na Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor takımları katıldı.

Turnuvanın finalinde, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor takımı, İzmir Ege Mega Spor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında ilk periyodu 16-12, ikinci periyodu 32-26 üstünlükle kapayan Isparta takımı, ikinci devreye daha tempolu başladı. İkinci yarının ilk periyodu 51-38 üstünlükle tamamlanırken, son periyotta Isparta ekibi farkı açtı. Maç, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor takımının 80-43 üstünlüğüyle sona erdi. Bölge şampiyonu olan Isparta ekibi, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Maçın ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile salona inerek her 2 takım oyuncularını kutladı ve başarı belgesi verdiler.

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