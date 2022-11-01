TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Şanlıurfaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hakan Şimşek ve ekibiyle yollar ayrıldı, Hakan Yılmaz'la anlaşma sağlandı.

Hakan Şimşek'e teşekkür eden Isparta 32 Spor Başkanı Süleyman Kabalak, "Isparta 32 Futbol Kulübümüzün hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapmak için yeni teknik patron olarak Hakan Yılmaz ile anlaşmış bulunuyoruz. Camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Isparta'mızın daha başarılı olabilmesi için el birliğiyle tüm yönetim olarak çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyurmak istiyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluktur. Bu sene de şampiyonluğu kovalayacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi. (İHA)