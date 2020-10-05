Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurduspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 3. hafta karşılaşmasında haftaya lider giren İçel İdmanyurduspor’la golsüz berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Doğu Yılmaz x, Akın Karabacak xx, Arda Anıl Yavruoğlu xx
Isparta 32 Spor: Gökhan xxx, Batuhan xx (Mustafa Diler dk. 75 x) Emre xx (Emir Kaan dk. 60 x), Serdar Ümit Deniz xx (Emre Yüksektepe dk. 60 x), Efşan xx, Kadir xx, Nurettin xx (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Volkan xx, Bekir Karadeniz xx, Arif Birşen xx, Volkan Serim xx
İçel İdmaryurduspor: Sertaç xxx, Aslan xx, Ayberk xx, Emrullah xx, Burak xx, Fazlı xx (Gülhan dk. 79 x), Ekrem xx, İsmail xx, Sebahattin x (Mahmut dk. 62 x), Tunahan xx, Yaşar x (Hakkı Tosun dk. 62 x)
Sarı kartlar: Arif Birşen, Bekir Karadeniz (Isparta 32 Spor), Ayberk, Ekrem, İsmail (İçel İdmanyurduspor)