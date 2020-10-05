Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurduspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 3. hafta karşılaşmasında haftaya lider giren İçel İdmanyurduspor’la golsüz berabere kaldı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 00:53 Son Güncelleme:
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Isparta 32 Spor - İçel İdmanyurduspor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, 3. hafta karşılaşmasında haftaya lider giren İçel İdmanyurduspor’la golsüz berabere kaldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Doğu Yılmaz x, Akın Karabacak xx, Arda Anıl Yavruoğlu xx

Isparta 32 Spor: Gökhan xxx, Batuhan xx (Mustafa Diler dk. 75 x) Emre xx (Emir Kaan dk. 60 x), Serdar Ümit Deniz xx (Emre Yüksektepe dk. 60 x), Efşan xx, Kadir xx, Nurettin xx (Emre Yüksektepe dk. 89 ?), Volkan xx, Bekir Karadeniz xx, Arif Birşen xx, Volkan Serim xx

İçel İdmaryurduspor: Sertaç xxx, Aslan xx, Ayberk xx, Emrullah xx, Burak xx, Fazlı xx (Gülhan dk. 79 x), Ekrem xx, İsmail xx, Sebahattin x (Mahmut dk. 62 x), Tunahan xx, Yaşar x (Hakkı Tosun dk. 62 x)

Sarı kartlar: Arif Birşen, Bekir Karadeniz (Isparta 32 Spor), Ayberk, Ekrem, İsmail (İçel İdmanyurduspor)

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