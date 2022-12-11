Isparta 32 Spor-Çorum FK maç sonucu: 0-0

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta maçında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Çorum FK ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan x, Metin Yalçın x, Giray Kara x
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Fatih Cerlek xx, Abdullah Topkara xxx (dk. 85 Ömer Çiçek x), Cemal Kızılateş xx (dk. 86 Serhan Yılmaz), Hüseyin Afkan xxx, Oğuzhan Öztürk xx, İsmet Kavuştu xx, Osman Torun xx, Bahadır Yıldırım xx, Erdem Seçgin xx ,Bahattin Berke Demircan xx (dk. 75 Burhan Eşer x)
Çorum FK: Bayram xx, Emre Öztürk xx, Zafer Kurşunlu xx, Erkan Kaş xx, Atakan Akkaynak xx, Suat Kaya xx, Ali Akkuş xx, Mustafa Yalçınkaya xx, Enes Nalbantoğlu xx (dk. 73 Taha Aydınlı), Berat Ali Genç x (dk. 66 Murat Yıldırım x), Sinan Kurumuş xx (dk. 73 Burak Çalık x)
Sarı Kartlar: Cemal Kızılateş (Isparta 32 Spor), Erkan Kaş (Çorum FK)