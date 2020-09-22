Geçen sezon aldığı başarısız sonuçların ardından radikal kararlar almaya başlayan Barcelona'da, Arjantinli süperstar Lionel Messi son anda takımda tutulmuştu. Katalan ekibinde yönetimin koltuğu sallanırken, Uruguaylı forvet Luis Suarez'in de ayrılık iddiaları epey güçlendi. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Suarez alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.

Barça'yla görüşmeler sürüyor

Barça yönetimiyle görüşmelere devam eden 33 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda Atletico Madrid'le de temas halinde olduğu öne sürüldü. Haberde, Madrid temsilcisinin Suarez transferini gerçekleştirmeden önce Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak istediği belirtildi. Henüz resmi bir görüşmede bulunulmasa da Costa'nın ayrılığı için gözlerin Fenerbahçe'de olduğu aktarıldı.