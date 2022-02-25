FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya, sahasında ağırladığı Ukrayna'yı 88-74 mağlup etti. Karşılaşmanın sonucundan öte Ukraynalı oyunculara verilen destek öne çıktı.

Cordoba'da oynanan maçta duygusal anlar yaşandı. İspanyol oyuncular ve taraftarlar, Ukrayna Millî Takımı ısınmak adına sahaya çıkarken yaklaşık iki dakika boyunca alkışladılar. Bu alkış, millî marşların ve maçın sonunda da yoğun şekilde devam etti.

Ukrayna Millî Takımı'nın İspanya'da Gran Canaria forması giyen yıldızı Artem Pustovyi, maça yüzünde "Savaşa hayır" yazısıyla çıktı. Maç sırasında Ukraynalı oyuncuların üzüntüsü, endişesi net şekilde gözlemlenebildi.