Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan’ın Galatasaray’a dönme ihtimali, İspanyol basınında, “Bomba” başlığıyla duyuruldu. Sport gazetesi, devre arasında Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki oyuncunun, özellikle Fatih Terim’in yoğun ısrarları sonucunda yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giyeceğini belirtti. Koronavirüs sürecinde Turan ve Terim’in yoğun bir telefon trafiği yaşadığının anlatıldığı haberde, Arda’nın mukavelesinin sona erecek olmasından dolayı Sarı-Kırmızılı kulübün herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olmasının da bu transferi kolaylaştıracağı ifade edildi. Haberde Arda Turan’ın, Galatasaray’a dönmeyi ne kadar çok istediğiyle ilgili sözlerine de yer verildi.