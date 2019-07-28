İspanyollar, Shinji Kagawa transferini duyurdu!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Shinji Kagawa'nın bu yaz Borussia Dortmund'dan ayrılacağı açıklanmıştı. Başkan Fikret Orman'ın yeniden kadrolarına katmak için görüşeceklerini duyurduğu Japon 10 numaranın La Liga hayalini gerçekleştirmeye artık çok yakın olduğu öğrenildi.

İspanya'da yayın yapan Television de Galicia kanalı, 30 yaşındaki yıldız ismin Celta Vigo'ya transfer olmaya çok yakın olduğunu duyurdu. La Liga ekibinin hocası Fran Escriba ise dün Lille'i 1-0﻿﻿ yendikleri hazırlık maçının ardından konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Kagawa'yla ilgilendiğimize yönelik hiçbir bilgiye sahip değilim." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler