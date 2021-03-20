İspanyollar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibi Liverpool'u ve milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı analiz etti.

Marca'da yer alan haberde teknik direktör Jurgen Klopp'un Hollandalı stoper Virgil van Dijk'ın sakatlanmasından sonra Fabinho ve Hernandez'i defansta birlikte oynatmak zorunda kaldığından ve devre arasında stoper boşluğunu Ozan Kabak ile doldurduğundan bahsedildi.

İspanyollar, Ozan ile birlikte defansın ortasında Nathaniel Phillips'in yer alabileceğini ve iki genç futbolcunun defansta yer almasının Benzema ve Real Madrid için avantaj olacağını dile getirdi. Buna rağmen Ozan'ın son maçlardaki yükselen performansının da göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca haberde Liverpool'un geçtiğimiz sezonki şampiyon olduğu performanstan uzak bir görüntü sergilediği ve karşılaşmanın da seyircisiz olmasının Real Madrid için bir başka avantaj olduğundan bahsedildi.