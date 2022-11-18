Türk futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Arda Güler, Avrupa devlerinin de radarına girdi.

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Daha önce Borussia Dortmund ve Ajax'ın radarına giren genç oyuncu için Hollanda ekibinin 17 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti. Bu kez İspanyol basınında büyük bir iddia gündeme geldi.

YÜZDE 20 PAY

Fenerbahçe , 2019 yılında Gençlerbirliği'nden Arda Güler'i renklerine bağlarken, Ankara temsilcisi ile yaptığı anlaşma gereği oyuncunun bonservisinin yüzde 20'si Gençlerbirliği'ne aitti.

Sarı - lacivertliler ise, 17 yaşındaki oyuncunun bonservisinin tamamını almak için harekete geçti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ile bizzat bir görüşme gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve maddi olarak sıkıntılar çeken Gençlerbirliği'ne kalan yüzde 20'lik kısım için 1.3 milyon Euro teklif edildiği iddia edildi. Aynı iddiaya göre Ankara ekibi bu teklifi reddederek 2.5 milyon Euro talep etti.





Taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek, anlaşma yolu arayacaklar.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Avrupalı kulüplerin radarına giren Arda Güler, birçok scout tarafından izleniyor. Son olarak İspanyol basını sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi.





Fichajes'te yer alan habere göre, Barcelona genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Haberde Arda'nın özelliklerine değinilirken, birden fazla mevkide başarılı olduğuna da yer verildi.

YENİ İNCİ

Fichajes'te yer alan haberde Arda Güler'den 'Yeni İnci' şeklinde bahsedilirken, genç oyuncuyu Napoli ve Bayer Münih'in de yakından takip ettiği belirtildi.

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LAPORTA DEVREDE

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da Arda ile ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ve transferi gerçekleştirmek istediği iddia edildi.

Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Teknik Direktör Jorge Jesus'tan 13 maçta şans buldu. Genç oyuncu ligde oynadığı beş maçta iki gol, Avrupa Ligi'nde dört maçta bir gol, bir asist ile oynadı.

Arda Güler bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 13 maçta üç gol atarken bir kez de asist yaptı.

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