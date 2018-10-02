İspanyol sporcu dalış sırasında baygınlık geçirdi

Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 3'üncü Dünya Serbest Dalış Outdoor Şampiyonası'nın ilk gün yapılan sabit ağırlık monopalet kategorisi yarışlarında İspanyol sporcu Raman Carreno Paz, 75 metrelik dalışını tamamlayıp, su yüzüne çıkarken, 40 metrede baygınlık geçirdi. Dalgıçlar tafından hızla yukarı çekilen İspanyol sporcuya ilk müdahale dalış teknesinde hiperbarik uzmanı iki doktor tarafından yapıldı. İlk müdahalenin ardından UMKE tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Paz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Paz'ı TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, CMAS Başkanı Anna Arzhanova ve takım arkadaşları ziyaret etti.

TSSF Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazırlıklarımızı sporcuların güvenliğini dikkate alarak yaptık. Yarış sırasında İspanyol sporcu, güvenlik dalgıçları tarafından hızla güvenlik asansörüyle yukarı çekildi. İlk müdahale uzman ekip tarafından hızla yapıldı. İspanyol sporcu ilk müdahalenin ardından kendine geldi. Tıbbi prosedür gereği UMKE tarafından Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün sabit ağırlık kategorisinde kalan yarışlar yarın yapılacak. Ayrıca CMAS Başkanı Anna Arzhanova'nın başkanlığında yapılacak toplantıda sporcuların dalış güvenliği konusunda CMAS serbest dalış protokolleri yeniden gözden geçirilecek" denildi.