İspanyol kulüplerinden corona virüsü kahramanlığı!

İspanya La Liga ekipleri, sınırlı sayıdaki corona virüsü testlerinden yaptırmayacaklarını açıkladı.

Milli oyuncumuz Okay Yokuşlu'yu da kadrosunda bulunduran Celta Vigo'da oyuncular, corona virüsü testlerine girmeyi reddettiler. Baştan tepki çekecek türden bu davranışlarının nedenini ise şu anda kulüp bünyesinde herkesin sağlık durumunun iyi olması ve hiçbir sempton saptanmamasından kaynaklı testlerin, daha çok ihtiyaç duyan kişilere kullanılması gerektiğini belirterek büyük takdir kazandılar.

La Liga tarafından sağlanan testlere, şüphelenilen bir kişi olmadıkça katılmayacak Celta Vigo'ya Eibar, Enes Ünal'ın da formasını giydiği Valladolid ve Osasuna da destek veren diyer takımlar oldular.