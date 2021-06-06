İspanyol futbolcu Busquets, koronavirüse yakalandı

Avrupa Şampiyonası'nın başlamasına çok kısa bir süre kala İspanya Milli Takımı'nda koronavirüs vakası görüldü.

İspanya Milli Takımı'nın twitterdaki resmi hesabından yapılan açıklamada "Takım kaptanıımız Sergio Busquets'in bu sabah Las Rozas'taki Milli Takım kampında yapılan son koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmaktan üzüntü duyarız" ifadelerine yer verildi.

İlk maç İsveç ile

EURO 2020'de E Grubu'nda yer alan İspanya, turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da İsveç ile oynayacak.