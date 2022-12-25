İspanyol basketbolunda bir ilk: kadın başantrenör!

Her iki takım da başantrenörünü kovdukları için sahaya geçici antrenörlerle çıktı. San Pablo Burgos‘ta takımı Oriol Comas yönetirken Ourense’de Iria Uxia başa geçti.





Iria Uxia, böylelikle bir ilke imza attı ve İspanya erkek basketbol liglerinde takım yöneten ilk kadın başantrenör oldu.

Gelinen bu nokta, saha kenarında ilerlemek isteyen her kadın gibi, kolay olmadı. İspanya Kadınlar Basketbol Ligi’nde bile 16 takımın yalnızca 3 tanesini kadın başantrenör yönetiyor Uxia,

40 yaşındaki Iria Uxia, büyük bariyeri aşsa da bu onun için ilk olmadı. Daha önce Almanya’da üçüncü lig ekiplerinden ETB Minners Essen ve Rickets Gotha’da hem yardımcı antrenör hem başantrenör olarak görev yaptı. 2017 yılında, bir LEB Oro takımı olan Basquet Coruña’nın koç ekibinde yer alan ilk kadın oldu.

Ourense harika bir oyunda Burgos’u uzatmalarda yendi (95-91) ve oyuncuları onu soyunma odasında sevinç çığlıkları atarak ve üzerine su atarak karşıladı.

Spor Bilimleri alanında doktora derecesine sahip ve benchte on yıldan fazla deneyime bulunan Iria Uxía, Ourense yeni bir antrenör bulana kadar takımı kontrol edecek. Uxia zaten tarih yazdı ve kadınların bu noktalara ulaşabileceğini herkese gösterdi. (Eurohoops)