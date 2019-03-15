İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda, Norveç ve Malta ile oynayacakları maçlar için aday kadroyu açıkladı.

Teknik direktör Enrique’nin, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda 23 Mart’ta Norveç ve 26 Mart’ta Malta ile oynayacakları maçlar için açıkladığı 23 kişilik aday kadro, İspanyol basınını şaşırttı.

Atletico Madrid’den Koke ve Saul, Real Madrid’den Isco gibi İspanyol futbolcuları kadro dışında bırakan Luis Enrique, Juan Bernat (Paris Saint Germain), Sergi Gomez (Sevilla), Fabian Ruiz Pena (Napoli), Daniel Parejo (Valencia), Jesus Navas (Sevilla), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Sergio Canales (Real Betis) ve Juan Mata (Manchester United) gibi "beklenmeyen" isimleri milli takıma çağırdı.

Luis Enrique, aday kadro ile ilgili İspanyol gazetecilerin sorularına, "Tüm futbolcuların kapsamlı bir izlemesi yapıldı. Kadroya alınamayanların birçoğu çağrılabilirdi. Bu bir devrim değil, olsa olsa evrim." cevabını verdi.

İspanya Milli Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Real Betis)

Defans: Jose Luis Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Juan Bernat (Paris Saint Germain), Sergi Gomes (Sevilla), Mario Hermoso (Espanyol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona), Jesus Navas (Sevilla)

Orta saha: Sergio Busquets (Barcelona), Rodrigo Hernandez Cascante (Atletico Madrid), Dani Ceballos (Real Madrid), Fabian Ruiz Pena (Napoli), Daniel Parejo (Valencia), Sergio Canales (Real Betis)

Forvet: Marco Asensio (Real Madrid), Rodrigo Moreno Machado (Valencia), Alvaro Morata (Atletico Madrid), Iker Muniain (Athletic Bilbao), Juan Mata (Getafe)