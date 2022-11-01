Geçtiğimiz sezona Hollandalı çalıştırıcı Ronald Koeman yönetiminde giren Barcelona ilk 11 haftada sadece dört galibiyet alabilmişti.

Katalan devi 27 Kasım 2021'de deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Keoman'ın görevinde son vermişti. Geçiçi olarak teknik direktörlük koltuğuna eski oyunculardan Sergi geçmişti.

Sergi yönetiminde iki maçta iki beraberlik alan Barcelona, 14. haftada Camp Nou'da oynanan Espanyol karşılaşmasına efsane oyuncusu Xavi yönetiminde çıkmıştı.

XAVI İLK SEZONUNDA NELER YAPTI

Barcelona, 2021/2022 sezonunda Xavi yönetiminde ligde 26 maça çıktı. Katalan ekibi bu maçlarda 17 galibiyet, dört mağlubiyet ve beş beraberlik aldı.

Ligde 2,15 puan ortalaması yakalan Xavi yönetimindeki Barcelona, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Frankfurt'a elenmişti.





153 MİLYON EURO HARCADILAR

2022/2023 sezonunda yola Xavi ile devam eden Barcelona, finansal zorluklara rağmen takıma Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Hector Bellerin ve Marcos Alonso gibi yıldızları kattı.

Ligde oynadığı 12 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Barcelona, 31 puanla lider Real Madrid'in bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ligde işler şimdilik iyi gitse de Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da hüsran yaşandı. Bayern Münih, Inter ve Viktoria Plzen ile C Grubu'nda mücadele eden Xavi'nin öğrencileri beş maç sonunda topladığı dört puanla, bitime bir hafta kala gruptan çıkamamayı garantiledi. Barcelona yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

XAVI'NİN HALEFİ KİM?

Başkan Joan Laporta her ne kadar Xavi'nin arkasında durmaya devam etse de aksi bir durumda Xavi'nin yerine getirilebilecek isimlerle ilgili de çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı.

İspanyol Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arsenal ile Premier Lig'in zirvesinde yer alan Mikel Arteta'yı yakından takip ediyor.





Barcelona altyapısından çıkmış olması da 40 yaşındaki teknik direktörün adaylar arasında ilk sırada yer alması büyük bir etken. Ayrıca İspanyol medyası Arteta, Barcelona teknik direktörlüğü için tüm özellikleri fazlasıyla taşıdığını da yazdı.

Hem Barcelona'nın, hem de Arsenal ile Premier Lig'in zirvesinde yer alan Arteta'nın, sezon sonuna kadar böyle bir hamlede bulunmasına da sürpriz gözüyle bakılıyor.