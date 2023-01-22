Trabzonspor 'un eski forveti Alexander Sörloth, Real Sociedad formasıyla İspanya'da harikalar yaratıyor. 27 yaşındaki Norveçli santrfor, son olarak dün takımının Rayo Vallecano ile oynadığı karşılaşmada sahneye çıkarak fileleri havalandırdı.









5 MAÇTA GOL ATTI!

Alexander Sörloth önceki haftaları da boş geçmemişti. Sevilla, Osasuna, Almeria, Athletic Bilbao ve Rayo Vallecano olmak üzere üst üste 5 La Liga maçında gol atma başarısı gösterdi.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Süper Lig 'de 2019-2020 sezonunu, 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olarak tamamlayan Norveçli golcü Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda bu mutluluğu yaşayan 5. futbolcu olmuştu.





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İKİNCİ YABANCI GOL KRALI

Alexander Sörloth, Trabzonspor'un tarihinde ikinci yabancı gol kralı olma ünvanını da elde etti.

Bordo-mavililerde, Gürcü futbolu Şota Arveladze, tek yabancı gol kralı olarak kulüp tarihine geçmişti. Sörloth, 1995-96 sezonunda 25 gol kaydeden gol kralı Şota Arveladze'den sonra 1 gol az atarak ligi tamamladı. Sörloth, Oscar Cardozo, Hugo Rodallega, Paulo Henrique, Brezilyalı Jaja ve Hırvat Davor Vugrinec gibi oyuncuları geride bıraktı.

TOPLAMDA EN ÇOK GOL ATAN YABANCI OLMUŞTU

Sörloth, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olarak da kulüp tarihine geçmişti. Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin avroya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 34 maçta 24, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 6 gol, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 48 maçta 32 gol kaydetti. 1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Şota, Avrupa'da 4 maçta 1, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.









KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİYDİ!

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşamıştı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 24 golle kariyerinin en golcü dönemini geçirdi. O sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 32 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.





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"LA LİGA ÇOK DAHA YÜKSEK SEVİYE"

Bordo-mavili formayla 2019-20 sezonunda 24 gol atarak Süper Lig gol kralı olan Sörloth'a bir podcast yayınında, Sociedad'daki müthiş form grafiğiyle ilgili olarak 'Kariyerinizdeki en iyi dönemde misiniz?' diye soruldu. Deneyimli futbolcu buna 'İyi bir ligde yeterli bir performans. Trabzonspor'a bazı flashback'lerim var ama La Liga çok daha yüksek bir seviye' yanıtı verdi.







