2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a elenerek kupaya veda eden İspanya'da teknik direktör Luis Enrique ile yollar ayrılmıştı. Enrique, ülkesine döndükten sonra internette yayınlar yapan Ibai Llanos'ın programına konuk oldu.

Tecrübeli teknik adam, "Gruptaki Japonya maçının 12 dakikası hariç kötü oynamadık. Fas bu noktaya gelmeyi hak etti. Ancak son 4'ekalan takımların hiçbirinin bizden daha iyi oynadığını düşünmüyorum. Eğer turnuva öncesine gidebilseydim, 26 kişilik kadrodan bir kişiyi çıkarıp, yerine başka birini almak isterdim. Ancak onun adı bende kalsın. Artık bir kulüp takımın başına geçmeye hazırım" yorumunu yaptı.