Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile ilgili Manu de la Juan açıklamalarda bulundu. İspanya'nın en popüler spor gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de la Juan, oyuncunun Türkiye'ye gelmesinin imkânsız olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Manu de la Juan, "Eden Hazard'ın kiralık olarak Fenerbahçe'ye geleceği yönündeki iddia, İspanya'dan çıkmadı. Bu, Türkiye kaynaklı bir iddia. Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü, sanırım adı Hasan Çetinkaya, Türkiye'de Ajansspor.com sitesine röportaj vermiş, görevde olduğu dönemde Hazard'ı getirmeye çalıştıklarını, oyuncuyla temasının hâlen devam ettiğini ve Hazard'ın kendisine, bir gün Fenerbahçe'de oynamak istediğini söylediğini ifade etmiş. " dedi.

"Gelmesi imkansız"

İspanyol muhabir transfer iddialarıyla ilgili ise şu şekilde konuştu:

"Bu açıklama küçük bir haber olarak İspanya'da bir gazetede yer aldı. İşin gerçeği şu, Eden Hazar'ın Türkiye'ye transferi imkânsız. Bir buçuk yıldır arka arkaya gelen sakatlıklardan dolayı, Real Madrid'de düzenli oynayamadı. Şu anda iyi oynadığını söyleyemeyiz. Ama, Real Madrid ona 100 milyon Euro'dan fazla yatırım yaptı. Birincisi, Madrid yönetimi bu parayı büyük ölçüde kurtarmadan onun transferine izin vermez. Kiralık göndermez. İkincisi Hazard pes etmedi. Performansını yükseltip, takıma yararlı olacağını düşünüyor"