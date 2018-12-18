İspanya’dan şok iddia...

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca, Beşiktaş’ın yaşadığı mali sorunlarla ilgili olarak yeni bir iddia ortaya attı.

“Guti’nin Beşiktaş’taki cehennemi” başlıklı haberde, Guti’nin takıma dahil olduğunda Başkan Fikret Orman’ın söylediği koşullarla şu anda içinde bulunulan şartlı olduğuna dikkat çekildi.

Haberde; Negredo, Fabri, Mitrovic ve Tosic’in takımdan ayrılmasının mali problemlere çare olmadığı, Pepe’nin ardından; Quaresma ve Adriano’nun da ayrılması muhtemel diğer isimler olduğu öne sürüldü.