Fenerbahçe 'ye İspanya'dan müjdeli haber geldi. Valencia, uzun süredir Fenerbahçe'den Maxi Gomez için 10 milyon Euro talep ediyordu. Yarasalar, dün Edinson Cavani transferini tamamladı. Avrupa'da transferin kapanmasına 2 gün kala, Gomez'i elden çıkarmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den yeni bir teklif talep etti. İspanya basınında yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, 6 milyon Euro, bonuslar ve sonraki satıştan pay içeren teklifi Valencia'ya gönderdi. Gomez için başka bir takımın girişimde bulunmaması, transfer döneminin artık sonuna gelinmesi, Fenerbahçe'nin lehine oldu.

Bu hafta geliyor!

Valencia'nın son teklifi kabul ettiği duyuruldu. Haberde, artık imzaların atılması için son prosedürler üzerinde çalışmaların devam ettiği yazıldı. Maxi Gomez, Fenerbahçe ile zaten anlaşma sağlamıştı. 26 yaşındaki golcünün bu hafta İstanbul'a geleceği belirtildi. Sarı-Lacivertliler böylece Gomez'i, 2 Eylül'de Avrupa Ligi grup aşaması için UEFA'ya bildirilecek kadroya yetiştirebilecek.







