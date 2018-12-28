Maddi problemler yüzünden Pepe'yi kaybeden, transfer konusunda da sorunlar yaşayan Beşiktaş'a Gary Medel için West Ham United'ın birkaç kez teklif yaptığı belirtildi.

Pellegrini'nin 2019 planlarında

İspanyol medyasında yer alan habere göre; West Ham menajeri Manuel Pellegrini, 2019 kadro planlarında vatandaşı Medel'e de yer veriyor.

Beşiktaş reddetmiş

Londra ekibinin Medel için Beşiktaş'ın kapısını birkaç kez çaldığı ancak Siyah Beyazlılar'ın ilk gelen teklifleri reddettiği yazıldı.

"Hayır" demedi, sessizliğini koruyor

Transferin hala bitebileceği, Beşiktaş'ın maddi sorunlarından kurtulmak için Medel'in satışını düşünebileceği de haberde belirtilirken, Şilili oyuncunun da sessizliğini koruduğu ve West Ham'a 'Hayır' demediği aktarıldı.

Orta saha, stoper ve sağ bekte oynayabilen ve Şenol Güneş'in adeta jokeri olan Medel, bu sezon tüm kupalarda toplam 25 maça çıktı ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri oldu.

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