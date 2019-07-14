İspanya’dan flaş Diaz iddiası

Vedat Muriç’in yanına bir santrfor daha almayı planlayan Sarı- Lacivertliler, gözünü İspanyol devi Real Madrid’e çevirdi. Kanarya’nın, teknik direktör Zinedine Zidane’ın gelecek planları arasında yer almayan Mariano Diaz’ı istediği öne sürüldü.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Fenerbahçe, geçen sezon başında Lyon’dan 21.5 milyon Euro’ya transfer edilen Dominikli oyuncuyu kiralama formülü ile kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan Valencia’nın da Diaz için devrede olduğu iddia edildi.