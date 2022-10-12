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İspanya'dan Eden Hazard ve Sacha Boey için açıklama

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, bir süredir genç oyuncuyla Real Madrid ve Liverpool'un ilgilendiği iddia edilmişti.

12 Ekim 2022, Çarşamba 16:14 Son Güncelleme:
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İspanya'dan Eden Hazard ve Sacha Boey için açıklama

İspanya'nın en çok satan spor gazetesi AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan, Galatasaray 'ın sağ beki Sacha Boey ve Eden Hazard'ın sarı kırmızılılara transfer olasılığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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BOEY, REAL MADRİD'E?

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Manu de Juan, "Sacha Boey çok genç ve geleceği olan bir futbolcu; ancak şu anda Real Madrid'in transfer gündeminde değil. Real Madrid'de sağ bek olarak oynayan çok sayıda futbolcusu var. 

Carvajal, Odriozola, gerektiğinde Lucas Vazquez oynuyor; ayrıca Ancelotti, Nacho ve Rudiger'i de zaman zaman sağ bek oynatabiliyor" dedi. 

EDEN HAZARD 15 MİLYON EURO KAZANIYOR

Eden Hazard'ın Galatasaray'a transferi için ise Juan, "Real Madrid yönetimi, Hazard'ın devre arasında gitmesini tercih ediyor. 

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Uzun süren sakatlıklar, sakatlık sonrası form sorunu, onun isteneni veren oyuncu olmasının önüne geçti. Real Madrid, kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor; maaşının yarısının ödenmesi koşuluyla. 

Hazard yılda net 15 milyon Euro kazanıyor. Elbette koşullarını sağlamayı vadeden kulübe transferi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

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