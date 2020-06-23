İspanya’da zirve değişti, ortalık karıştı

Şampiyonluk yarışının nefes nefese gittiği İspanya Ligi’nde Real Madrid, Barcelona’nın Sevilla deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılmasının ardından önceki gün Real Sociedad’ı 2-1 yenerek zirveyi ele geçirdi. Kendisi gibi 65 puanlı rakibini ikili averajdaki üstünlüğü sayesinde ikinci sıraya iten Real’in Ramos (pen.) ve Benzema’yla deplasmanda attığı goller ile maçtaki hakem kararları, ülkenin spor medyasında gündeme oturdu. Karşılaşmada iki kez VAR’a giden hakem Estrada Fernandez, 68’de Real Sociedad’dan Adnan Januzaj’ın golünü ofsayt sebebiyle geçersiz sayarken, 70’te Benzema’nın pozisyonunda elle oynandığı şüphesiyle yapılan VAR kontrolü sonunda ise konuk ekibin golünü geçerli saydı.

Zidane: Hak ettik...

Barça’ya yakınlığı ile bilinen spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, tartışmalı pozisyonları koyup, ‘Madrid yapımı’ başlığını atarken, aynı bölgeden Sport, ‘VAR liderleri. Sociedad’da skandal’ ifadelerini kullandı. Real’in hocası Zidane, hakemin kararlarını doğru bulduğunu belirtirken, “Hak ederek kazandık” dedi. Los Galacticos’un penaltıdan golünü atan ve sakatlanıp oyundan çıkan kaptan Ramos da, ligde 68 golle Barça’nın 90’lı yıllardaki kaptanı Ronald Koeman’ı geçerek, La Liga tarihinin en golcü savunma oyuncusu unvanını elde etti.