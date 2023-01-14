Kariyerine La Liga ekiplerinden Getafe'de devam eden Enes Ünal, İspanya'da transferin gözde isimlerinden biri oldu.





2021/2022 sezonunda ligde 37 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 16 kez gol sevinci yaşarken bir kez de asist yapmayı başardı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes için sezon başında birçok teklif olmasına rağmen Getafe milli oyuncuyu satmak istemedi.

GOLLERE DEVAM EDİYOR

Bu sezon 16 kez ligde forma giyen Enes, dört kez gol sevinci yaşarken üç kez de gol pası verdi. Kral Kupası'nda oynadığı üç maçta bir gol ve iki asistlik performans sergileyen Enes, İspanyol devlerinin radarına girdi.

Enes Ünal, İspanya'da daha önce Villarreal, Levante ve Real Valladolid formaları giydi.





Villarreal: 31 maç, beş gol, üç asist

Levante: Yedi maç, bir gol, bir asist

Real Valladolid: 71 maç, 14 gol, beş asist

Getafe: 85 maç, 26 gol, sekiz asist

İSPANYOL BASINI YAZDI

İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden AS, Enes Ünal için övgü dolu sözler kullanırken, genç oyuncunun Atletico Madrid'e transfer olabileceğini yazdı. Ayırca Diego Simeone'nin hücum hattına transfer etmek istediği ismin de Enes olduğu ifadelerine yer verildi.





AS'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Joao Felix'in ayrılmasıyla birlikte Atletico Madrid'in hücumda yeni bir parçaya ihtiyacı var.

Son günlerde Memphis Depay'ın adı çokça duyuluyor. Yine birkaç hafta önce Atletico, Real Betis'ten Borja Iglesias'ı istedi. Ancak verilere göre, Diego Simeone'nin güvenebileceği en iyi forvet Enes Ünal.

Türk, Getafe'de bir forvet için gerekli olan gol atma becerisini ve olgunluğunu kazandığı üç sezon geçirdi. Levante, Villarreal ve Real Valladolid'deki deneyimlerinde kendisini kesin olarak kanıtladı."





DEPAY VE IGLESIAS İLE KIYASLADILAR

"Bu sezon Borja Iglesias ve Depay'dan daha fazla pozisyona girdi. Daha fazla kilit pas atmayı başardı.

Geçen sezon Madrid ekibinde 16 gol attı, ancak sadece hücumda değil, savunmaya da yardımcı olan bir forvet. Örneği hava topu mücadelelerinde... Enes 69 kez hava topu kazanırken, Iglesias 11 kez hava topu kazanabildi.

Enes Ünal Röportajı