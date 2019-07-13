UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarından 3.5 milyar Euro gelir elde edecek olan, yurtiçi ile uluslararası naklen yayın gelirlerinden büyük kazanç elde eden Avrupa kulüpleri transferde son sürat gidiyor. Önceki yıllarda Neymar ve Ronaldo'yu kaybeden La Liga dün Barcelona'nın Atletico Madrid forması giyen Griezmann için 120 milyon Euro bonservis ödemesiyle 1 milyar Euro barajını geçti ve rakipleriyle arasını açtı. Avrupa'nın en çok yayın gelirine sahip olan İngiltere Premier Lig kulüpleri ise 678.9 milyon Euro'luk bonservis harcaması ile İspanya'yı takip etti.?

Real Madrid, Chelsea'den transfer ettiği Eden Hazard'a 100 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Belçikalı yıldız, Madrid ekibinin bu sezonki en pahalı transferi oldu.

BUNDESLİGA'DA OZAN KABAK FAKTÖRÜ

Bu sezon futbolcu ücretlerinde vergi indirimine giden İtalya Serie A ekipleri bonservise 635.3 milyon Euro harcayıp 3. oldu. 15 milyon Euro'luk Ozan Kabak transferiyle ses getiren Bundesliga 532.7 milyon Euro ile 4. sırada yer aldı. UEFA'nın FFP kriterlerinin baskısı altında olan Türk kulüpleri ise ayağını yorganına göre uzatıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni lisans talimatnamesinde puan silme gibi şampiyonluk yarışını etkileyecek önemli bir yaptırımla karşı karşıya kalan Süper Lig kulüpleri 25.97 milyon Euro bonservisle listede 14. sırada.?

Kaynak: Sabah