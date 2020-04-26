İspanya’da tarihe geçen ceza

La Liga’da 2013-2014’te Osasuna, sezonun son 2 maçında ligde kalabilmek için şike yaptığı gerekçesiyle davalık olmuştu. Navarra İl Mahkemesi, yargılanan 11 sanıktan 9’una hapis ve para cezaları verdi. Bu olay, İspanya futbol tarihinde şike nedeniyle verilen ilk ceza oldu. Mahkeme, 2013-2014 sezonunun 37. haftasında ligden düşmesi kesinleşen ve Real Valladolid’i (4- 3) devirip son hafta Osasuna’ya yenilmek için rüşvet alan Real Betisli eski futbolcular Antonio Amaya ve Xavi Torres’e 1’er yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

En fazla 8 yıl 8 ay!

Osasuna’nın eski yöneticisi, Angel Vizcay, sporda yolsuzluk, evrakta sahtecilik ve görevini kötüye kullanma suçlarından 8 yıl 8 ay hapis cezasıyla en fazla hüküm giyen sanık oldu. Eski kulüp başkanı Miguel Archanho Taberna ve eski yönetici Jesus Peralta Gracia 6 yıl 8’er ay, başkan yardımcısı Juan Antonio Pacual Leache 6 yıl 6 ay, eski kulüp mali işler müdürü Sancho Bandres 5 yıl 6 ay, iki emlakçıya da 9’ay hapis ve günlük 30 Euro’dan toplam 6 ay para cezası aldı. Kulübe de 2012-2013 ile 2013-2014 sezonları için mali usulsüzlükten 2 milyon 340 bin Euro para cezası verildiği kaydedildi. Osasuna şike yapsa da 2013-2014’te ligden düşmüştü.