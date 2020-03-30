İspanya'da Sağlık Bakanlığı,yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgileri güncelledi.

Ülkede Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısında 838 ile dün görülen en yüksek artış, bugün açıklanan 812 ölüyle az da olsa düştü.

İtalya'nın ardından Kovid-19'dan en fazla ölümün kaydedildiği dünyadaki ikinci ülke olan İspanya'da ölü sayısı, bugün itibarıyla 7 bin 340'a ulaştı.

Vaka sayısı ise son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi. İspanya bu rakamla Kovid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

İspanya'da, Kovid-19 hastalarından mevcut durumda 5 bin 231'i (düne göre 324 artış) yoğun bakımda tutuluyor.

Ülkede taburcu edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 71 artışla 16 bin 780'e çıktı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 310 artışla 3 bin 392'ye yükseldi.

Kentte vaka sayısı da 1413 artışla 24 bin 90'a çıktı.