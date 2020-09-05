İspanya'da pole pozisyonu Bahattin Sofuoğlu'nun

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300’de İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak. Milli motosikletçi Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu.

05 Eylül 2020, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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İspanya'da pole pozisyonu Bahattin Sofuoğlu'nun

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası İspanya yarışına pole pozisyonunda başlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası’nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı oldu. Yarış, bugün TSİ 17.30’da start alacak.

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