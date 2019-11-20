EURO 2020 elemeleri sırasında kızının tedavisi sebebiyle resmi olarak 19 Haziran’da İspanya Milli Takımı’nı bırakmak zorunda kalan teknik direktör Luis Enrique, Boğalar’ın finalleri garantilemesinin ardından dün göreve geri döndü!

29 Ağustos’ta kızını kaybeden Enrique’nin yokluğunda milli takımın başına getirilen Robert Moreno’ya görevinin bittiği haberinin, F Grubu’nda oynadıkları son maç olan 5-0’lık Romanya galibiyeti sonrası soyunma odasında iletildiği öne sürüldü. Hatta Moreno’nun yakın çevresine, “İhanete uğradım” dediği bildirildi.

Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ise “Enrique’nin dönmek istediğini Moreno’dan öğrendik. İlk olarak 31 Ekim’de görüştük ve ‘Döner misin?’ dediğimizde, ‘Evet’ cevabını aldık. Hatta geçtiğimiz pazar sabahı Moreno da, ‘Enrique’nin geri dönüşünü sağlamak için ayrılmaya hazırım’ diye mesaj attı. Hem EURO 2020 hem de 2022 Dünya Kupası’na kadar sürecek projenin lideri bundan sonra Enrique’dir” dedi.