İspanya Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 46 bin 132 olarak açıkladığı toplam Kovid-19 vaka sayısını son 3 günde 52 bin 188 artışla bugün 1 milyon 98 bin 320 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığında oluşturulan Kovid-19 ile Mücadele Komisyonunun Başkanı Fernando Simon, düzenlediği basın toplantısında, "Bu zamana kadar alınan önlemlerin en büyük amacı hastanelerde olası bir kuyruğu, yoğunlaşmayı önlemek. Mevcut durumda bazı hastanelerde durum kritik olsa da ülke genelinde Kovid-19 hastalarının hastanelerdeki doluluk oranı yüzde 13,7, bu oran yoğun bakımlarda yüzde 24,2. Ama bazı özerk yönetimlerde yüzde 40'ı buldu. Yoğunluğu önlemek çok önemli." dedi.

Bu arada sol koalisyon hükümetinin pazar günü aldığı kararla yasal sınır olduğundan şimdilik sadece 15 gün süreyle ilan edilen ancak 9 Mayıs'a kadar uzatılmak istenen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına başlandı.

Buna göre ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00'da sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Katalonya ve Castilla y Leon gibi bazı özerk yönetimler bunu bir saat (22.00) öne, Madrid, Valensiya, Extremadura özerk bölgeleri ise bir saat ileriye (24.00) aldı.

Ayrıca kuzeydeki Asturias ve Aragon özerk yönetimleri kendi bölgelerinde giriş ve çıkışı yasaklayan serbest dolaşıma kısıtlamalar getirdi.

Diğer yerel yönetimler, serbest dolaşım kısıtlamasını sadece salgının yoğun görüldüğü mahallelerde uyguluyor.

OHAL kapsamında ülkede genelinde aile veya arkadaş arası toplanmalarda en fazla 6 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyor.



