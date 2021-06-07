Euro 2020'de iddialı takımlardan biri olan İspanya'da ilginç bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Luis Enrique, 26 kişilik hakkı olmasına rağmen 24 kişiyi listeye eklerken kadroda bulunmayan yıldız isimlerden Sergio Ramos hakkında da ilginç bir gelişme yaşandı...

15 numarayı alan olmadı

Sergi,o Ramos'un kadroda yer almamasına rağmen hiçbir oyuncu forma numarası olarak 15'i tercih etmedi. Efsane isimlerden Ramos, Milli Takım 'da son yıllarda hep 15 numaralı forma ile mücadele etmişti.

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UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'in golcüsü Gerard Moreno'nun ise 9 numarayı aldığı gözlerden kaçmadı