Diego Carlos'u Aston Villa'ya satan ve Brezilyalı stoperin yerine Galatasaray 'dan Marcao'yu kadrosuna katmak isteyen Sevilla'nın Cimbom'un yıldızına olan ilgisini İspanyol basını manşetlerine taşıdı.

Estadio Deportivo gazetesi bugünkü kapağında Sevilla'nın Marcao'ya olan ilgisini duyurdu. Transfere dair iddialar daha da güçlendi.

İspanya cephesinde Brezilyalı futbolcu ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Galatasaray'da ise transfer teklifleri gelen oyuncuların durumunun netleşmesi için yeni yönetimin göreve başlaması bekleniyor.

SEÇİM SONRASI KARAR

11 Haziran'da olan başkanlık seçimi sonrası göreve gelecek olan başkanın Marcao ve diğer teklif gelen oyuncularla ilgili nihai kararı vereceği belirtiliyor.

TALİPLERİ ARTIYOR

Öte yandan kulislerde ise yıldız savunmacının Sevilla'nın teklifine sıcak baktığı ve Galatasaray'ın bu transfere izin vermesi halinde kariyerine İspanya'da devam edebileceği konuşuluyor. Adı Roma, Nice, Monaco, Napoli ve Sevilla gibi takımlarla anılan Marcao için Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'nun altında tekliflere sıcak bakmadığı biliniyor. (Takvim)