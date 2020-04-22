İspanya Sağlık Bakanlığı, Corona virüs salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 430 olan günlük ölü sayısı, bugün biraz artarak 435'e çıktı.

Açıklanan verilere bakıldığında, salgından hayatlarını kaybedenlerin sayısının son 4 gündür 399-435 aralığında olduğu görüldü.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 21 bin 717'ye yükseldiğini bildirdi.

Vaka sayısı 208 bin 389 oldu

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 211 artışla toplamda 208 bin 389 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 411 artışla 85 bin 915'e çıktı.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de toplam 57 bin 997 vaka bulunurken, ölü sayısı 7 bin 930'a ulaştı. Madrid'in ardından gelen Katalonya'da ise 4 bin 152 ölü ve 43 bin 112 vaka olduğu açıklandı.





Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal sol koalisyon hükümetin kararıyla bugün Mecliste yapılacak oylamayla 9 Mayıs'a kadar uzatılacak.