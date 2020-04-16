İspanya'da Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs ile ilgili bilgileri güncelledi.

Corona virüs salgınında dün 523 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün az bir artışla 551 oldu.

Salgında ölü ve vaka sayısındaki artış hızını yavaşlatıp, kontrol altına alan İspanya'da günlük ölü sayısı 500'lerde seyrediyor.

Ülkede vaka sayısının ise düne nazaran 5 bin 183 artışla 182 bin 816'ya çıktığı bildirildi. Günlük vaka sayısında son iki gündür 5 binin üzerinde artış olması dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin sayısının düne göre 3 bin 944 artışla 74 bin 797'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 153 artışla 6 bin 877'ye çıktı. Kentte vaka sayısı da son 24 saatte 1168 artışla 50 bin 694 olarak açıklandı.

Cenazeleri esas alan Katalonya özerk yönetimi Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısını ikiye katladı

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde ölenlerin sayısının ise 3 bin 855'e çıktığı, bölgede toplam vaka sayısının da 37 bin 354'e ulaştığı bildirildi.

Ancak Katalonya özerk yönetim hükümeti, kendi bölgesine ait Kovid-19 ile ilgili verileri, cenaze kayıtlarını esas alarak dün akşam değiştirdi.

Katalonya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle mart ayından bu yana olası ölümlerin sayısının 7 bin 97, vaka sayısının da 55 bin 457 olarak esas alınması gerektiğini savundu.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da İspanya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerle örtüşmeyen söz konusu değişikliği, "şeffaflık politikası" olarak değerlendirerek İspanya'daki diğer özerk yönetimlere de cenazeleri esas alarak verilerini gözden geçirmesi çağrısı yaptı.



