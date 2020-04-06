İspanya'da yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 5 gündür düşüş gösterdi.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da ise 809 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne göre 218 artışla 4 bin 941'e çıktı.