İspanya’da basketbol başlıyor

İspanya 1. Basketbol Ligi’nde (ACB) sezonun iki haftalık turnuvayla tamamlanması için anlaşma sağlandı. ACB, Valencia’daki ilk 12 sıradaki takımın katılımıyla iki grupta oynanacağı açıklandı. Gruplarda oynanacak 5’er maç sonunda ilk iki sırada yer alan ekiplerin yarı finalde eşleşerek, kazananların final oynamasıyla şampiyonun belirleneceğini belirtildi. 23 hafta sonunda lider Barcelona ve ikinci sıradaki Real Madrid, her iki grubun lideri olacak. ACB Ligi’nde grup maçlarının 17-30 Haziran, final maçının da en geç 10 Temmuz’da yapılmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.