Euro 2020 elemelerini 10 maçta 26 puanla grubunun zirvesinde tamamlayan İspanya, Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında da Almanya'yı 6-0 yenerek büyük sükse yapmıştı. Sergi Roberto ve Dani Carvajal sakat. Hector Bellerin, Marco Asensio, Dani Ceballos ve Adama Traore ise TD Luis Enrique tarafından tercih edilmedi. Savunmada Pedro Porro, orta sahada 18 yaşındaki Pedri, hücumda 20 yaşındaki Bryan Gil ilk kez çağrı aldı. Bu üç ismi şu sıralarda devam etmekte olan Avrupa U21 Şampiyonası'nda oynatmak yerine A milli takıma layık gördüler. Sergio Ramos, Jordi Alba, Thiago, Koke, Sergio Busquets, Alvaro Morata takımın demirbaşları...

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Euro 2020 eleme gruplarında İtalya ve Finlandiya'nın arkasında 3. sırada yer alan Yunanistan, Uluslar C Ligi 3. Grup'ta da Slovenya'nın gerisinde kalmıştı. John van 't Schip ile 4-2-3-1 benimsediklerini görüyoruz. Yunanistan'ın başındaki macerasının ilk 3 maçında galibiyeti yoktu ama, son 11 maçta sadece 1 kez kaybetti. Hücum arkasında 3'lünün merkezinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a geçen Tasos Bakasetas yer alıyor. Hücumda ise Vangelis Pavlidis ya da Giorgos Giakoumakis tercih ediliyor. Süper Lig'den Bakasetas dışında Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Alanyaspor'dan Giorgos Tzavellas ve Manolis Siopis de aday kadroda. Hafif bir sakatlığı bulunan Pelkas'ın durumu maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya iç sahada oynadığı son 7 maçını gol yemeden kazandı! (7 maç - 30 gol)

- Yunanistan son 5 maçını kaybetmedi, 4'ünde kalesini gole kapattı! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım en son Euro 2008'de karşı karşıya gelmişlerdi ve İspanya, Yunanistan'ı Daniel Güiza'nın 88. dakikadaki golüyle 0-1 geriden gelip 2-1 yenmişti.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İspanya kazanır" oldu! %32'lik kesim kadro kalitesi oldukça yüksek olan Boğalar'ı Yunanistan'dan bir adım önde görüyor... %27'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkmasını bekliyor.