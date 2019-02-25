İspanya - Türkiye maç sonucu: 74-58

Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılmayı daha öncesinde garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, İspanya ile deplasmanda liderlik mücadelesine çıktı.

Karşılaşmada ilk çeyreğin bitimine 7:56 kala 5-5 eşitlik vardı. 7-0'lık seri yakalayan İspanya, ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçen taraf oldu. Bitime 1:52 kala Milliler, skoru 19-16'ya getirse de İspanya 6-0'lık seriyle ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İspanya, ikinci çeyreğe de çok iyi başladı 4:40 kala skoru 40-23'e getirdi. Farkı kısmen azaltan Milli Takımımız, 2:10 kala skoru 42-31 yaptı. İlk yarı da bu farkla 47-36 sona erdi.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da hücumda sıkıntı yaşarken 53-38 İspanya üstünlüğü vardı. Çeyrek de 12-6 İspanya üstünlüğüyle 59-42 tamamlandı.

Son çeyrekte İspanya farkın azalmasına izin vermedi ve ev sahibi ekip, karşılaşmadan 74-58'lik skorla galip ayrıldı.

İspanya 12. maçında 10. galibiyetini alarak grubu lider tamamlarken Milli Takımımız, 12. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

İspanya'da Dario Brizuela 16 sayıyla en skorer isim olurken Edgar Vicedo 13 sayı üretti. Sebastian Saiz ve Alberto Abalde de 10'ar sayıyla oynadılar.

Milli Takımımız'da Semih Erden 16 sayıyla en skorer isim olurken Sinan Güler 8, Buğrahan Tuncer ve Metin Türen de 7'şer sayıyla maçı tamamladılar.